Минск лишён права проводить ЧМ по хоккею, а Варламов вошёл в историю НХЛ. Главное к утру

Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года, российские гандболисты вышли в основной раунд ЧМ-2021 с первого места в группе, а вратарь Семён Варламов вошёл в историю НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.

2. Российские гандболисты вышли в основной раунд ЧМ-2021 с первого места в группе.

3. Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ.

4. «Зенит» интересуется форвардом сборной Румынии.

5. Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить с заполняемостью трибун не более 25%.

6. «Палмейрас» разгромил «Коринтианс», Луис Адриано оформил дубль.

7. Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года.

8. Александр Романов повторил достижение защитника «Монреаля» 25-летней давности.

9. Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях за слова о переходе Озила в «Фенербахче».

10. Капризов стал первой звездой недели в НХЛ.