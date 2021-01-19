Минск лишён права проводить ЧМ по хоккею, а Варламов вошёл в историю НХЛ. Главное к утру

Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение чемпионата мира 2021 года, российские гандболисты вышли в основной раунд ЧМ-2021 с первого места в группе, а вратарь Семён Варламов вошёл в историю НХЛ – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. ИИХФ лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
2. Российские гандболисты вышли в основной раунд ЧМ-2021 с первого места в группе.
3. Варламов стал рекордсменом «Айлендерс» и вошёл в историю НХЛ.
4. «Зенит» интересуется форвардом сборной Румынии.
5. Матчи КХЛ в Подмосковье разрешат проводить с заполняемостью трибун не более 25%.
6. «Палмейрас» разгромил «Коринтианс», Луис Адриано оформил дубль.
7. Латвия готова самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею 2021 года.
8. Александр Романов повторил достижение защитника «Монреаля» 25-летней давности.
9. Турецкие болельщики атаковали «Зенит» в соцсетях за слова о переходе Озила в «Фенербахче».
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