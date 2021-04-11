Скандальное судейство в «эль класико», «Рубин» поднялся на 4-е место в РПЛ. Главное к утру

В чемпионате Испании сменился лидер после прошедшего «эль класико», «Рубин» забрался в зону Лиги Европы в РПЛ, а «Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в чемпионате России – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры. Рональд Куман раскритиковал судейство.
2. «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ.
3. «Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в РПЛ, ЦСКА — второй.
4. СКА в третьем овертайме одолел ЦСКА. Счёт в серии — 3-2 в пользу московской команды.
5. Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России.
6. «Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве.
7. Контракт Гусева с «Нью-Джерси» расторгнут, он стал неограниченно свободным агентом.
8. Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO.
9. Клуб НБА продан за $ 1,5 млрд. Владелец покупал его за $ 88 млн.
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