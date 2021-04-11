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Скандальное судейство в «эль класико», «Рубин» поднялся на 4-е место в РПЛ. Главное к утру

Скандальное судейство в «эль класико», «Рубин» поднялся на 4-е место в РПЛ. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0
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В чемпионате Испании сменился лидер после прошедшего «эль класико», «Рубин» забрался в зону Лиги Европы в РПЛ, а «Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в чемпионате России – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил таблицу Примеры. Рональд Куман раскритиковал судейство.

2. «Рубин» в гостях обыграл «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ.

3. «Зенит» завершил 2020 год с самым большим убытком в РПЛ, ЦСКА — второй.

4. СКА в третьем овертайме одолел ЦСКА. Счёт в серии — 3-2 в пользу московской команды.

5. Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России.

6. «Манчестер Сити» дома уступил «Лидс Юнайтед», игравшему в меньшинстве.

7. Контракт Гусева с «Нью-Джерси» расторгнут, он стал неограниченно свободным агентом.

8. Власов уступил американцу Смиту в бою за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO.

9. Клуб НБА продан за $ 1,5 млрд. Владелец покупал его за $ 88 млн.

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