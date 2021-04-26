«Спартак» оказался сильнее ЦСКА, Карацев уступил в финале турнира ATP-250. Главное к утру

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в 27-м туре РПЛ, Карацев не сумел сделать последний шаг к победе на турнире в Белграде, а Алексей Миранчук отличился за «Аталанту» в чемпионате Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона.
2. Карацев на тай-брейке проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде.
3. «Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов.
4. Гончаренко одержал первую победу с «Краснодаром», обыграв на выезде «Рубин» Слуцкого.
5. Актёр Александр Паль избил экс-хоккеиста молодёжного состава ЦСКА.
6. ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым, если клуб не попадёт в еврокубки.
7. «Спартак» — после победы над ЦСКА: привет, конюшня. Ну как твои дела?
8. Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола.
9. Хабиб Нурмагомедов назвал лучшего бойца в октагоне и вне его.
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