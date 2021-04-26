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«Спартак» оказался сильнее ЦСКА, Карацев уступил в финале турнира ATP-250. Главное к утру

«Спартак» одержал победу над ЦСКА в 27-м туре РПЛ, Карацев не сумел сделать последний шаг к победе на турнире в Белграде, а Алексей Миранчук отличился за «Аталанту» в чемпионате Италии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА благодаря голу Ларссона.

2. Карацев на тай-брейке проиграл Берреттини в финале турнира в Белграде.

3. «Аталанта» разгромила «Болонью» со счётом 5:0, Миранчук забил один из голов.

4. Гончаренко одержал первую победу с «Краснодаром», обыграв на выезде «Рубин» Слуцкого.

5. Актёр Александр Паль избил экс-хоккеиста молодёжного состава ЦСКА.

6. ЦСКА может расторгнуть контракт с Бабаевым, если клуб не попадёт в еврокубки.

7. «Спартак» — после победы над ЦСКА: привет, конюшня. Ну как твои дела?



8. Передачи Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало», у Зибанеджада 3 гола.



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