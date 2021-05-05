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«Ман Сити» — впервые в финале ЛЧ, Моуринью вновь будет работать в Италии. Главное к утру

«Ман Сити» — впервые в финале ЛЧ, Моуринью вновь будет работать в Италии. Главное к утру
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стал известен первый финалист Лиги чемпионов сезона-2020/2021, «Рома» удивила неожиданным выбором главного тренера, а московский «Спартак» определился с основным кандидатом на должность нового рулевого.

1. «Манчестер Сити» впервые в своей истории вышел в финал ЛЧ, оставив за бортом турнира «ПСЖ».

2. Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона. Он подписал внушительный контракт.

3. Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Спартака».

4. Нападающий «Вашингтона» Уилсон оштрафован за скандальный удар Бучневича в матче НХЛ.

5. Сидни Кросби обогнал Александра Овечкина в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

6. ДзюбаСлуцкому: вы самый лучший пупсик.

7. Хоккеист «Вашингтона» Евгений Кузнецов второй раз попал в список заболевших коронавирусом.

8. «Барселона» разгромила «Зенит» и вышла в «Финал четырёх» Евролиги.

9. Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу. В том числе «Зенит».

10. Панарин пропустит оставшиеся матчи регулярки из-за травмы, полученной в стычке с Уилсоном.

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