Итоги сезона РПЛ и скандал вокруг матча «Уфа» — «Арсенал». Главное к утру

Гол вратаря «Ливерпуля» на последних секундах, выход «Барселоны» из чемпионской гонки, итоги сезона РПЛ и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».