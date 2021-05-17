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Итоги сезона РПЛ и скандал вокруг матча «Уфа» — «Арсенал». Главное к утру

Итоги сезона РПЛ и скандал вокруг матча «Уфа» — «Арсенал». Главное к утру
Футбол 0

Гол вратаря «Ливерпуля» на последних секундах, выход «Барселоны» из чемпионской гонки, итоги сезона РПЛ и другие главные новости дня — в подборке «Чемпионата».

  1. Определены пары плей-офф и плей-ин НБА
  2. Дубль и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в первом матче плей-офф НХЛ
  3. Рафаэль Надаль победил Новака Джоковича и взял титул на «Мастерсе» в Риме
  4. «Барселона» проиграла «Сельте» и потеряла математические шансы на чемпионство
  5. Гол Головина принёс «Монако» победу в матче с «Ренном»
  6. Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  7. Итоговая турнирная таблица чемпионата России по футболу сезона-2020/2021
  8. Алисон Бекер на последних секундах принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Вест Бромвичем»
  9. РПЛ выпустила заявление по поводу переноса матча «Уфа» — «Арсенал»
  10. Гендиректор «Ротора» – о переносе игры «Уфы»: сговор? Такие вещи вслух не могу говорить
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