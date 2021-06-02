Ничья России и Польши в футболе, четвертьфинал России и Канады в хоккее. Главное к утру

Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче перед Евро-2020, а российские хоккеисты встретятся с Канадой в плей-офф чемпионата мира – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России сыграла вничью с Польшей в товарищеском матче.
2. Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ-2021 по хоккею.
3. Российские волейболистки потерпели второе поражение в Лиге наций, уступив сборной Бразилии.
4. «Реал» объявил о назначении Анчелотти.
5. «Динамо» сделало предложение «Кальяри» по покупке Диего Година.
6. Результаты игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021.
7. Лионель Месси договорился с «Барселоной» о продлении контракта.
8. Рублёв в пяти сетах уступил Штруффу на старте «Ролан Гаррос».
9. Сборная Италии огласила окончательную заявку на Евро-2020.
10. Абрамович хочет вернуть Лукаку в «Челси».
11. Надаль одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос», в трёх сетах одолев Попырина.
12. Ловрен и Влашич — в итоговой заявке сборной Хорватии на Евро-2020.
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