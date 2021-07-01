Яркая игра Василевского за «Тампу» и поддержка Черчесова со стороны РФС. Главное к утру

Зрелищное выступление Василевского в игре финальной серии Кубка Стэнли за «Тампу», поддержка Черчесова со стороны РФС по итогам Евро-2020 и скандальная история с избиением российского болельщика на матче сборной Украины – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. 42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли.
2. Технический комитет РФС: выразили поддержку Черчесову. Основная проблема — уровень игроков.
3. Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг.
4. Андрей Рублёв впервые вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Харриса.
5. Лионель Месси стал свободным агентом.
6. Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 после жуткого удара в колено.
7. «Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова.
8. Владимир Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею.
9. «Финикс» вышел в финал НБА впервые за 28 лет, обыграв «Клипперс» со счётом 4-2 в серии.
10. «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного.
11. Сборная России по баскетболу проиграла Мексике в квалификации Олимпиады.
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