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Яркая игра Василевского за «Тампу» и поддержка Черчесова со стороны РФС. Главное к утру

Зрелищное выступление Василевского в игре финальной серии Кубка Стэнли за «Тампу», поддержка Черчесова со стороны РФС по итогам Евро-2020 и скандальная история с избиением российского болельщика на матче сборной Украины – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. 42 сейва Василевского принесли «Тампе» вторую победу над «Монреалем» в финале Кубка Стэнли.

2. Технический комитет РФС: выразили поддержку Черчесову. Основная проблема — уровень игроков.

3. Российский болельщик попал на матч сборной Украины. Его побили и отобрали флаг.

4. Андрей Рублёв впервые вышел в третий круг Уимблдона, обыграв Харриса.

5. Лионель Месси стал свободным агентом.

6. Нападающий сборной Украины больше не сыграет на Евро-2020 после жуткого удара в колено.

7. «Локомотив» объявил об уходе Кверквелии, Эдера и Коченкова.

8. Владимир Путин прокомментировал провал сборных России по футболу и хоккею.

9. «Финикс» вышел в финал НБА впервые за 28 лет, обыграв «Клипперс» со счётом 4-2 в серии.

10. «Тоттенхэм» объявил о назначении Нуну Эшпириту Санту на пост главного.

11. Сборная России по баскетболу проиграла Мексике в квалификации Олимпиады.