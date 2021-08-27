Итоги жеребьёвки групповой стадии ЛЧ и победа «Зенита» над ЦСКА. Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 и обыграл московский ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ, а «Спартак» неожиданно уступил «Сочи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

2. «Зенит» вырвал победу в концовке матча с ЦСКА.

3. «Спартак» потерпел поражение в матче с «Сочи», пропустив дважды за семь минут.

4. В матче «Ахмат» — «Арсенал» произошло скандальное взятие ворот. В грозненском клубе выступили с заявлением.

5. Стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу ЛЕ.

6. Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» и сообщил им, что переходит в «Реал».

7. Роналду принял окончательное решение уйти из «Ювентуса».

8. «Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании.

9. Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы.

10. Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».

11. Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной» на общую сумму $ 62 млн