Итоги жеребьёвки групповой стадии ЛЧ и победа «Зенита» над ЦСКА. Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» узнал своих соперников по групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2021/2022 и обыграл московский ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ, а «Спартак» неожиданно уступил «Сочи». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
2. «Зенит» вырвал победу в концовке матча с ЦСКА.
3. «Спартак» потерпел поражение в матче с «Сочи», пропустив дважды за семь минут.
4. В матче «Ахмат» — «Арсенал» произошло скандальное взятие ворот. В грозненском клубе выступили с заявлением.
5. Стали известны все возможные соперники «Спартака» и «Локомотива» по групповому этапу ЛЕ.
6. Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ» и сообщил им, что переходит в «Реал».
7. Роналду принял окончательное решение уйти из «Ювентуса».
8. «Манчестер Сити» отстранил Менди, его обвиняют в изнасиловании.
9. Тренер «Антверпена» пришёл голым на пресс-конференцию после выхода клуба в Лигу Европы.
10. Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке из «Спартака».
11. Свечников подписал 8-летний контракт с «Каролиной» на общую сумму $ 62 млн
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