Влашич близок к возвращению в АПЛ, российские «пляжники» выиграли ЧМ. Главное к утру
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Сага с уходом Николы Влашича из ЦСКА близка к завершению, российские «пляжники» завоевали золото ЧМ, игрок «Ростова» перешёл в клуб АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА и «Вест Хэм» полностью договорились о трансфере Влашича.
- Сборная России в третий раз завоевала золото чемпионата мира по пляжному футболу.
- Полузащитник «Ростова» Норманн перешёл в «Норвич Сити».
- Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии, Расселл стал вторым. Гонка длилась 3 круга.
- «Зенит» определился с заменой для Азмуна, который близок к переходу в «Лион».
- «ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси.
- «Спартак» объявил о заключении контракта с бельгийским защитником Кофрие.
- Футболист «Зенита» Сутормин вызван в сборную России. Он заменит Петрова.
- «Рома» с Шомуродовым разгромила «Салернитану».
- Блогер Джейк Пол победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в боксёрском поединке.
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