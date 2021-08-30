Влашич близок к возвращению в АПЛ, российские «пляжники» выиграли ЧМ. Главное к утру

Сага с уходом Николы Влашича из ЦСКА близка к завершению, российские «пляжники» завоевали золото ЧМ, игрок «Ростова» перешёл в клуб АПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».