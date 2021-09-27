Победы «Динамо» и «Краснодара», Рублёв и Медведев взяли Кубок Лэйвера. Главное к утру

«Динамо» обыграло «Рубин», «Краснодар» разгромил «Сочи» в РПЛ, а российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв в составе сборной Европы досрочно стали обладателями Кубка Лэйвера. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Динамо» обыграло «Рубин» в матче 9-го тура РПЛ.

2. «Краснодар» в меньшинстве разгромил «Сочи».

3. Сборная Европы с Рублёвым и Медведевым досрочно выиграла Кубок Лэйвера.

4. «Ростов» проиграл «Ахмату» в первом матче после отставки Сёмина.

5. Россия уступила Аргентине в четвертьфинале ЧМ по мини-футболу.

6. «Барселона» разгромила «Леванте», Фати забил гол спустя 10 месяцев после тяжелейшей травмы.

7. «Ак Барс» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Спартак».

8. «Стерлинг сбежал, как подлый трус». Ян потребовал от UFC найти ему нового соперника.

9. «Вегас» объявил о подписании контракта с Даниилом Чайкой.

10. «Зенит» уверенно переиграл «Калев» с разницей +15 в Единой лиге ВТБ.

11. Гендиректор «Краснодара» жёстко раскритиковал судейство в матче с «Сочи».

12. «Лацио» обыграл «Рому» в римском дерби, Шомуродов вышел на замену.