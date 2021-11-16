Италия — в стыках на ЧМ-2022, Карпин сомневается в работе в сборной. Главное к утру
Поделиться
Сборная Италии под руководством Манчини сенсационно попала в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022, Карпин сомневается в продолжении работы со сборной, а Рублёв стартовал с победы на Итоговом турнире. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
- Швейцария разгромила Болгарию и отобрала у Италии прямую путёвку на ЧМ-2022.
- Рублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP.
- Определились 9 из 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022.
- Карпин объяснил, почему сомневается в необходимости продолжать работу со сборной России.
- Стали известны 9 из 11 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022.
- НХЛ: дебютная шайба и голевая передача Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт».
- Тренер сборной Португалии — Аленичеву: не хочется встречаться в стыках с Россией.
- КХЛ: «Северсталь» прервала 9-матчевую победную серию, уступив по буллитам ЦСКА.
- Дастин Порье: Пётр Ян — лучший боксёр в UFC.
- Олимпийская чемпионка Суниса Ли рассказала о расистском нападении.
- Карпин не исключил вариант возвращения Дзюбы в сборную России.
Комментарии
- 16 ноября 2021
-
08:30
-
05:24
-
04:54
-
03:59
-
03:46
-
03:22
-
02:47
-
02:19
-
01:54
-
01:16
-
00:58
-
00:57
-
00:51
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:40
-
00:38
-
00:22
-
00:03
- 15 ноября 2021
-
23:59
-
23:47
-
23:47
-
23:46
-
23:42
-
23:40
-
23:16
-
23:13
-
23:13
-
23:03
-
22:57
-
22:56
-
22:53
-
22:36
-
22:35
Партнерский контент