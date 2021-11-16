Италия — в стыках на ЧМ-2022, Карпин сомневается в работе в сборной. Главное к утру

Сборная Италии под руководством Манчини сенсационно попала в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022, Карпин сомневается в продолжении работы со сборной, а Рублёв стартовал с победы на Итоговом турнире. Главное к утру в подборке «Чемпионата».