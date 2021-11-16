Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — в стыках на ЧМ-2022, Карпин сомневается в работе в сборной. Главное к утру

Италия — в стыках на ЧМ-2022, Карпин сомневается в работе в сборной. Главное к утру
Комментарии

Сборная Италии под руководством Манчини сенсационно попала в стыковые матчи отбора к ЧМ-2022, Карпин сомневается в продолжении работы со сборной, а Рублёв стартовал с победы на Итоговом турнире. Главное к утру в подборке «Чемпионата».

  1. Швейцария разгромила Болгарию и отобрала у Италии прямую путёвку на ЧМ-2022.
  2. Рублёв обыграл Циципаса в стартовом матче Итогового турнира ATP.
  3. Определились 9 из 10 европейских сборных, которые напрямую выходят на ЧМ-2022.
  4. Карпин объяснил, почему сомневается в необходимости продолжать работу со сборной России.
  5. Стали известны 9 из 11 потенциальных соперников сборной России по стыковым матчам ЧМ-2022.
  6. НХЛ: дебютная шайба и голевая передача Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Детройт».
  7. Тренер сборной Португалии — Аленичеву: не хочется встречаться в стыках с Россией.
  8. КХЛ: «Северсталь» прервала 9-матчевую победную серию, уступив по буллитам ЦСКА.
  9. Дастин Порье: Пётр Янлучший боксёр в UFC.
  10. Олимпийская чемпионка Суниса Ли рассказала о расистском нападении.
  11. Карпин не исключил вариант возвращения Дзюбы в сборную России.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021