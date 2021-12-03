Россия в полуфинале Кубка Дэвиса, Роналду забил 800-й гол в карьере. Главное к утру

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса благодаря победе Даниила Медведева над Микаэлем Имером, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере, Гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина не помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Чикаго Блэкхоукс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев разобрался с Микаэлем Имером и вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса.
2. Роналду забил 800-й гол в карьере.
3. Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго».
4. Капризов повторил результат Кузнецова и вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ.
5. Майкл Кэррик покинул «Манчестер Юнайтед» после завершения работы и. о. главного тренера.
6. Дубль Роналду принёс «МЮ» победу над «Арсеналом» в заключительном матче 14-го тура АПЛ.
7. Нортуг предположил, что Клебо уйдёт из сборной Норвегии.
8. В матче НБА совершён крупнейший разгром в истории.
9. «Даже не хочу слышать его имя». Нейт Диаз отказался от боя с Хамзатом Чимаевым.
10. Овечкин снёс Мёрфи сокрушительным силовым. Защитник «Чикаго» не смог продолжить игру.
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