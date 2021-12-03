Россия в полуфинале Кубка Дэвиса, Роналду забил 800-й гол в карьере. Главное к утру

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка Дэвиса благодаря победе Даниила Медведева над Микаэлем Имером, португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил 800-й гол в карьере, Гол Евгения Кузнецова с передачи Александра Овечкина не помог «Вашингтон Кэпиталз» обыграть «Чикаго Блэкхоукс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев разобрался с Микаэлем Имером и вывел сборную России в полуфинал Кубка Дэвиса.

2. Роналду забил 800-й гол в карьере.

3. Гол Кузнецова с передачи Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго».

4. Капризов повторил результат Кузнецова и вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ.

5. Майкл Кэррик покинул «Манчестер Юнайтед» после завершения работы и. о. главного тренера.

6. Дубль Роналду принёс «МЮ» победу над «Арсеналом» в заключительном матче 14-го тура АПЛ.

7. Нортуг предположил, что Клебо уйдёт из сборной Норвегии.

8. В матче НБА совершён крупнейший разгром в истории.

9. «Даже не хочу слышать его имя». Нейт Диаз отказался от боя с Хамзатом Чимаевым.

10. Овечкин снёс Мёрфи сокрушительным силовым. Защитник «Чикаго» не смог продолжить игру.