«Спартак» вышел в 1/8 ЛЕ, «Локомотив» попрощался с еврокубками. Главное к утру

Московский «Спартак» обыграл «Легию» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, «Локомотив» уступил «Марселю» и вылетел из еврокубков, Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.

2. «Марсель» минимально переиграл «Локомотив» в матче Лиги Европы.

3. Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе «Спартака».

4. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.

5. Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы.

6. Здено Хара разбил лицо Якову Тренину в жёсткой драке.

7. Стали известны все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы.

8. Определились все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.

9. Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто»: российский вратарь сделал 35 сейвов.

10. «Евровесна, слава богу». Федун высказался о победе «Спартака» над «Легией».