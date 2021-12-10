«Спартак» вышел в 1/8 ЛЕ, «Локомотив» попрощался с еврокубками. Главное к утру

Московский «Спартак» обыграл «Легию» и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, «Локомотив» уступил «Марселю» и вылетел из еврокубков, Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» пробился в 1/8 финала Лиги Европы.
2. «Марсель» минимально переиграл «Локомотив» в матче Лиги Европы.
3. Россия увеличила отрыв от Украины в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе «Спартака».
4. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
5. Определились восемь участников 1/8 финала Лиги Европы.
6. Здено Хара разбил лицо Якову Тренину в жёсткой драке.
7. Стали известны все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы.
8. Определились все возможные соперники «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы.
9. Василевский помог «Тампе» обыграть «Торонто»: российский вратарь сделал 35 сейвов.
10. «Евровесна, слава богу». Федун высказался о победе «Спартака» над «Легией».
- 10 декабря 2021
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