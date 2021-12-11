Ваноли возглавит «Спартак», Овечкин побил новый рекорд. Главное к утру

Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавит московский «Спартак», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил новый клубный рекорд, Гол Евгения Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения от «Питтсбург Пингвинз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Спартак» назначит Ваноли новым главным тренером.

2. Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд.

3. Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питтсбурга».

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