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Ваноли возглавит «Спартак», Овечкин побил новый рекорд. Главное к утру

Ваноли возглавит «Спартак», Овечкин побил новый рекорд. Главное к утру
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Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавит московский «Спартак», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил новый клубный рекорд, Гол Евгения Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения от «Питтсбург Пингвинз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Источник: «Спартак» назначит Ваноли новым главным тренером.

2. Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд.

3. Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питтсбурга».

4. «За сколько?» Гроссмейстер Шипов раскритиковал Дубова за помощь Карлсену.

5. «Город ужасный, но хоккей первоклассный». Элиаш вспомнил время в Магнитогорске.

6. Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира.

7. Капитан «Нэшвилла»: Яков Тренинодна из причин, почему мы так успешно выступаем.

8. Загитова и Плющенко выступили на презентации олимпийской формы сборной России. Фото.

9. «Играть с этими парнями нереально». Протасоб игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым.

10. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин до двух очков сократил отставание от Макдэвида и Драйзайтля.

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