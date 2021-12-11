Ваноли возглавит «Спартак», Овечкин побил новый рекорд. Главное к утру

Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавит московский «Спартак», российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил новый клубный рекорд, Гол Евгения Кузнецова с передачи Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения от «Питтсбург Пингвинз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: «Спартак» назначит Ваноли новым главным тренером.
2. Александр Овечкин набрал 43 очка в 27 матчах за «Вашингтон». Это новый клубный рекорд.
3. Шайба Кузнецова с передачи Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения от «Питтсбурга».
4. «За сколько?» Гроссмейстер Шипов раскритиковал Дубова за помощь Карлсену.
5. «Город ужасный, но хоккей первоклассный». Элиаш вспомнил время в Магнитогорске.
6. Четыре камерунские гандболистки бесследно пропали на чемпионате мира.
7. Капитан «Нэшвилла»: Яков Тренин — одна из причин, почему мы так успешно выступаем.
8. Загитова и Плющенко выступили на презентации олимпийской формы сборной России. Фото.
9. «Играть с этими парнями нереально». Протас — об игре в звене с Овечкиным и Кузнецовым.
10. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин до двух очков сократил отставание от Макдэвида и Драйзайтля.
- 11 декабря 2021
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:24
-
08:56
-
05:21
-
04:41
-
04:19
-
03:38
-
02:38
-
01:31
-
01:13
-
00:57
-
00:21
- 10 декабря 2021
-
23:50
-
23:47
-
23:31
-
23:25
-
23:10
-
23:05
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:50
-
22:32
-
22:25
-
22:21
-
22:10
-
21:41
-
21:23
-
21:06
-
20:52
-
20:40
-
20:36
-
20:31