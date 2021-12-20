Мамаев — игрок «Химок», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью. Главное к утру

Павел Мамаев стал игроком «Химок», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в рамках 18-го тура АПЛ, а также источник сообщает, что хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпийские игры — 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Павел Мамаев стал игроком «Химок».
2. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги.
3. Источник: хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпийские игры — 2022.
4. Агент Буффона опроверг информацию о возможном переходе вратаря в «Спартак».
5. НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США до 23 декабря.
6. В Германии впервые отменили футбольный матч из-за расизма.
7. «Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу». У Овечкина и Орлова — «-2».
8. Болельщики нарядились к Новому году, Россия уступила финнам в овертайме без вратаря. Фото.
9. Руслан Проводников одержал победу в бою с Али Багаутиновым раздельным решением судей.
10. Овечкин провёл на льду более 27 минут в матче с «Лос-Анджелесом».
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