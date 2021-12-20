Мамаев — игрок «Химок», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью. Главное к утру

Павел Мамаев стал игроком «Химок», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в рамках 18-го тура АПЛ, а также источник сообщает, что хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпийские игры — 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Павел Мамаев стал игроком «Химок».

2. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче английской Премьер-лиги.

3. Источник: хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпийские игры — 2022.

4. Агент Буффона опроверг информацию о возможном переходе вратаря в «Спартак».

5. НХЛ перенесла все матчи между командами из Канады и США до 23 декабря.

6. В Германии впервые отменили футбольный матч из-за расизма.

7. «Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу». У Овечкина и Орлова — «-2».

8. Болельщики нарядились к Новому году, Россия уступила финнам в овертайме без вратаря. Фото.

9. Руслан Проводников одержал победу в бою с Али Багаутиновым раздельным решением судей.

10. Овечкин провёл на льду более 27 минут в матче с «Лос-Анджелесом».