Победа Соболенко и недовольство игроков «МЮ» Роналду. Главное к утру

Арина Соболенко вышла в 1/8 Australian Open, молодые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду, стала известна причина, по которой Джордже Деспотовича перевели в дубль «Рубина». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд.

2. Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду.

3. Стала известна одна из причин перевода Джордже Деспотовича в дубль «Рубина».

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