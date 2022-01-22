Победа Соболенко и недовольство игроков «МЮ» Роналду. Главное к утру

Арина Соболенко вышла в 1/8 Australian Open, молодые игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду, стала известна причина, по которой Джордже Деспотовича перевели в дубль «Рубина». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав 3-ю волевую победу подряд.
2. Молодые футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны Криштиану Роналду.
3. Стала известна одна из причин перевода Джордже Деспотовича в дубль «Рубина».
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