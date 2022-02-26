Победа Исмаилова над Дуродолой, финны провоцируют российских лыжников. Главное к утру

Российский боец Магомед Исмаилов победил Оланреваджу Дуродолу, жители Финляндии провоцируют российских лыжников, «Йокериту» присудили технические поражения в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Исмаилов победил Дуродолу на турнире в Москве.

2. Жители Финляндии провоцируют российских лыжников под окнами отеля на этапе КМ в Лахти.

3. «Йокериту» присуждены технические поражения в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».

4. FIS запретила российским лыжникам использовать на соревнованиях гимн и флаг.

5. Организаторы этапа Кубка мира в Лахти получили угрозы в адрес Большунова и других россиян.

6. Языджи: посылаю свои мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением.

7. Мессье: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет исключительный рекорд. Будем ждать.

8. Матч баскетбольных сборных Нидерландов и России отложен на неопределённый срок.

9. «Сент-Луис» нанёс 5-е поражение кряду «Баффало». У Барбашёва — ассистентский хет-трик.

10. Легенда НХЛ Марк Мессье рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки.