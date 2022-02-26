Победа Исмаилова над Дуродолой, финны провоцируют российских лыжников. Главное к утру

Российский боец Магомед Исмаилов победил Оланреваджу Дуродолу, жители Финляндии провоцируют российских лыжников, «Йокериту» присудили технические поражения в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Исмаилов победил Дуродолу на турнире в Москве.
2. Жители Финляндии провоцируют российских лыжников под окнами отеля на этапе КМ в Лахти.
3. «Йокериту» присуждены технические поражения в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком».
4. FIS запретила российским лыжникам использовать на соревнованиях гимн и флаг.
5. Организаторы этапа Кубка мира в Лахти получили угрозы в адрес Большунова и других россиян.
6. Языджи: посылаю свои мысли всем русским женщинам, к которым я отношусь с уважением.
7. Мессье: если Овечкин побьёт рекорд Гретцки, это будет исключительный рекорд. Будем ждать.
8. Матч баскетбольных сборных Нидерландов и России отложен на неопределённый срок.
9. «Сент-Луис» нанёс 5-е поражение кряду «Баффало». У Барбашёва — ассистентский хет-трик.
10. Легенда НХЛ Марк Мессье рассказал, что нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки.
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