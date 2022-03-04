«Енисей» разгромил «Локомотив», Чалов оформил дубль за «Базель». Главное к утру

«Локомотив» вылетел из Кубка России после разгромного поражения от «Енисея», российский нападающий Фёдор Чалов оформил первый дубль в составе «Базеля», финские легионеры КХЛ массово покидают Россию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» и прекратил выступление в Кубке России.
2. Дубль Чалова помог Базелю отыграться с 0:2 в матче с «Санкт-Галленом».
3. Александр Большунов: поведение норвежцев очень недостойное, я в шоке от этого.
4. Финские легионеры КХЛ массово покидают свои клубы и уезжают из России.
5. Определились все участники четвертьфинала Кубка России.
6. Голы Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину».
7. «Рубин» обыграл «Ротор» благодаря дублю Лисаковича и вышел в четвертьфинал Кубка России.
8. Датчанин Ларсен покидает «Салават Юлаев», уфимцы первыми в КХЛ лишились всех легионеров.
9. ПКР сделал новое заявление по отстранению России. Комитет не сможет обратиться в CAS.
10. Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до трёх шайб.
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