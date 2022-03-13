ЦСКА одолел «Локомотив», «Авангард» прошёл «Ак Барс» в плей-офф. Главное к утру

ЦСКА победил «Локомотив» в рамках 21-го тура РПЛ, «Авангард» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ, «Северсталь» сравняла счёт в серии с московским «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время.

2. «Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф.

3. «Северсталь» сравняла счёт в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре.

4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Роналду.

5. Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в летней Универсиаде — 2022.

6. Криштиану Роналду побил мировой рекорд Йозефа Бицана по количеству голов.

7. Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира.

8. FIS поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в Кубке мира.

9. Сошников сталкивался с судьёй, Хартли праздновал на льду. Яркие фото победы «Авангарда».

10. Анкалаев единогласным решением судей победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203.