ЦСКА одолел «Локомотив», «Авангард» прошёл «Ак Барс» в плей-офф. Главное к утру

ЦСКА победил «Локомотив» в рамках 21-го тура РПЛ, «Авангард» вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ, «Северсталь» сравняла счёт в серии с московским «Динамо». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря голу Фернандеса в добавленное время.
2. «Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в следующий раунд плей-офф.
3. «Северсталь» сравняла счёт в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре.
4. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря хет-трику Роналду.
5. Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в летней Универсиаде — 2022.
6. Криштиану Роналду побил мировой рекорд Йозефа Бицана по количеству голов.
7. Даниил Медведев выиграл первый матч в статусе первой ракетки мира.
8. FIS поздравила российскую лыжницу Наталью Непряеву с победой в Кубке мира.
9. Сошников сталкивался с судьёй, Хартли праздновал на льду. Яркие фото победы «Авангарда».
10. Анкалаев единогласным решением судей победил Сантоса в главном бою UFC Fight Night 203.
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