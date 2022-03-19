Очередной яркий матч Овечкина, Рублёв — в полуфинале «Мастерса» в США. Главное к утру

36-летний Александр Овечкин продолжает разрывать в НХЛ, Андрей Рублёв добрался до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».