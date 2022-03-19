Очередной яркий матч Овечкина, Рублёв — в полуфинале «Мастерса» в США. Главное к утру
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36-летний Александр Овечкин продолжает разрывать в НХЛ, Андрей Рублёв добрался до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной».
- Рублёв обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
- CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в международных турнирах.
- СКА разгромно проиграл «Спартаку», впервые уступив в плей-офф с Р. Ротенбергом во главе.
- «Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф.
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