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Очередной яркий матч Овечкина, Рублёв — в полуфинале «Мастерса» в США. Главное к утру

Очередной яркий матч Овечкина, Рублёв — в полуфинале «Мастерса» в США. Главное к утру
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36-летний Александр Овечкин продолжает разрывать в НХЛ, Андрей Рублёв добрался до полуфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина и реализованный буллит принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной».
  2. Рублёв обыграл Димитрова и вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
  3. Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
  4. CAS оставил в силе запрет на участие сборной России в международных турнирах.
  5. СКА разгромно проиграл «Спартаку», впервые уступив в плей-офф с Р. Ротенбергом во главе.
  6. «Авангард» разгромил «Металлург» со счётом 8:1 в первом матче второго раунда плей-офф.
  7. Большунов стал единственным из олимпийцев без буквы «Z» на груди на концерте в «Лужниках».
  8. «Красава» потерял основных спонсоров. Савин продал квартиру, чтобы клуб доиграл сезон.
  9. Матч «Бохум» — «Боруссия» досрочно завершили из-за попадания стакана в бокового судью.
  10. ИИХФ назвала сборные, которые заменят Россию и Беларусь на чемпионате мира — 2022.
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