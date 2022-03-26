Сакамото выиграла чемпионат мира, Кирьос победил Рублёва на «Мастерсе». Главное к утру

Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира во Франции, Рублёв уступил Кирьосу на турнире в Майами, в «Локомотиве» опровергли продажу клуба. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Японская фигуристка Каори Сакамото выиграла чемпионат мира во Франции.
2. Кирьос победил Рублёва на «Мастерсе» в Майами за 51 минуту. Андрей проиграл 2-й сет всухую.
3. Плутник: информация о продаже «Локомотива» — это полная чушь.
4. Гол и победный буллит Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Баффало».
5. Главный тренер «Трактора» прокомментировал состояние Седлака после жёсткого хита Панина.
6. Тренер «Баффало»: результативность Гретцки была сумасшествием. А потом появился Овечкин.
7. Лука Гагнидзе приостановил контракт с «Динамо» и перешёл в «Ракув».
8. Овечкин вплотную подобрался к результату Курри по набранным очкам за карьеру в НХЛ.
9. Владимир Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по набранным очкам.
10. Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин забросил шайбу, однако опустился на 12-е место.
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