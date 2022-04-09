Новый турнир от РПЛ, Ларссон объяснил переход в АИК. Главное к утру

Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира, шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон объяснил переход в АИК, СКА вновь обыграл ЦСКА в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира — Кубка лиги.

2. Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК.

3. СКА нанёс ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ, забив трижды за три минуты.

4. Гвардиола — о словах Клоппа: я не лучший тренер в мире. У меня были деньги.

5. В Польской лыжной ассоциации выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS.

6. В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка.

7. Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин — это вожак для всех российских игроков.

8. Александрова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв польку Линетт.

9. Буянова — о Косторной: пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла.

10. Комаров участвовал в потасовке, Ротенберг общался с судьями. Фото победы СКА в матче с ЦСКА.