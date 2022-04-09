Новый турнир от РПЛ, Ларссон объяснил переход в АИК. Главное к утру

Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира, шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон объяснил переход в АИК, СКА вновь обыграл ЦСКА в плей-офф КХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Клубы РПЛ обсуждают создание нового турнира — Кубка лиги.
2. Джордан Ларссон прокомментировал переход в АИК.
3. СКА нанёс ЦСКА второе поражение в плей-офф КХЛ, забив трижды за три минуты.
4. Гвардиола — о словах Клоппа: я не лучший тренер в мире. У меня были деньги.
5. В Польской лыжной ассоциации выступили против переизбрания Вяльбе в совет FIS.
6. В конце матча ЦСКА — СКА между хоккеистами произошла массовая стычка.
7. Генменеджер «Вашингтона»: Овечкин — это вожак для всех российских игроков.
8. Александрова пробилась в полуфинал турнира в Чарльстоне, обыграв польку Линетт.
9. Буянова — о Косторной: пока я её смотрю. Не значит, что я её взяла.
10. Комаров участвовал в потасовке, Ротенберг общался с судьями. Фото победы СКА в матче с ЦСКА.
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