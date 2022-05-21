Каспаров признан иноагентом, ЦСКА повёл в серии с «Зенитом». Главное к утру

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан иноагентом, ЦСКА повёл в финальной серии с «Зенитом», заявление организаторов Уимблдона по поводу решений ATP и WTA.
1. Гарри Каспаров признан иноагентом в России.
2. ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ.
3. Организаторы Уимблдона выпустили заявление по поводу решений ATP и WTA.
4. Источник: президент «Реала» сообщил игрокам, что Мбаппе не перейдёт в «Королевский клуб».
5. «Каролина» увеличила преимущество в серии с «Рейнджерс», у Шестёркина 20 сейвов.
6. Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности.
7. «Эдмонтон» сравнял счёт в серии с «Калгари», Макдэвид набрал два очка, Драйзайтль — три.
8. Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.
9. The Athletic — о контракте Капризова: никто не был уверен, что «Уайлд» не совершили ошибку.
10. Маскот развлекал звёздных болельщиков, Яшин увидел победу ЦСКА. Фото матча с «Зенитом».
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