Каспаров признан иноагентом, ЦСКА повёл в серии с «Зенитом». Главное к утру

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признан иноагентом, ЦСКА повёл в финальной серии с «Зенитом», заявление организаторов Уимблдона по поводу решений ATP и WTA.

1. Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

2. ЦСКА обыграл «Зенит» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ.

3. Организаторы Уимблдона выпустили заявление по поводу решений ATP и WTA.

4. Источник: президент «Реала» сообщил игрокам, что Мбаппе не перейдёт в «Королевский клуб».

5. «Каролина» увеличила преимущество в серии с «Рейнджерс», у Шестёркина 20 сейвов.

6. Коннор Макдэвид повторил рекорд НХЛ 45-летней давности.

7. «Эдмонтон» сравнял счёт в серии с «Калгари», Макдэвид набрал два очка, Драйзайтль — три.

8. Результаты восьмого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022.

9. The Athletic — о контракте Капризова: никто не был уверен, что «Уайлд» не совершили ошибку.

10. Маскот развлекал звёздных болельщиков, Яшин увидел победу ЦСКА. Фото матча с «Зенитом».