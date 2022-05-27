Шварц возглавит «Герту», «Эдмонтон» — в полуфинале плей-офф НХЛ. Главное к утру

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавит «Герту», «Эдмонтон Ойлерз» вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги, бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов считает, что владелец команды Леонид Федун был обречён изначально. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделе.
2. «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ.
3. Титов: Федун был изначально обречён.
4. Игрок «Реала» Вальверде: ради победы в Лиге чемпионов мог бы пожертвовать даже женой.
5. «Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн.
6. Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею 2022 года.
7. Рио Фердинанд назвал себя лучшим защитником в истории АПЛ.
8. Рублёв в четырёх сетах обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».
9. Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф.
10. «Калгари» и «Эдмонтон» установили абсолютный рекорд НХЛ по забитым шайбам.
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08:07Титов: Федун был изначально обречён Эксклюзив
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