Шварц возглавит «Герту», «Эдмонтон» — в полуфинале плей-офф НХЛ. Главное к утру

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц возглавит «Герту», «Эдмонтон Ойлерз» вышел в полуфинал плей-офф Национальной хоккейной лиги, бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов считает, что владелец команды Леонид Федун был обречён изначально. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Kicker: Сандро Шварц возглавит «Герту». Его представят на следующей неделе.

2. «Эдмонтон» обыграл «Калгари» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ.

3. Титов: Федун был изначально обречён.

4. Игрок «Реала» Вальверде: ради победы в Лиге чемпионов мог бы пожертвовать даже женой.

5. «Реал» хочет приобрести Леау за € 120 млн.

6. Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею 2022 года.

7. Рио Фердинанд назвал себя лучшим защитником в истории АПЛ.

8. Рублёв в четырёх сетах обыграл Дельбониса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

9. Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в пятом матче плей-офф.

10. «Калгари» и «Эдмонтон» установили абсолютный рекорд НХЛ по забитым шайбам.