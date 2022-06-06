Роналду обновил мировой рекорд, УАФ пошутила над сборной России. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду обновил мировой рекорд, «Тампа-Бэй Лайтнинг» сократила отставание в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс», бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение команды в финальном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Роналду обновил мировой рекорд по голам за сборную.
2. «Тампа» вырвала победу в матче с «Рейнджерс» и сократила отставание в серии.
3. Шевченко прокомментировал поражение сборной Украины в финале отбора на ЧМ-2022 с Уэльсом.
4. УАФ после непопадания сборной Украины на ЧМ-2022 пошутила над сборной России.
5. Месси вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров сборных, обогнав Пушкаша.
6. Кучеров повторил достижение Гретцки и Ягра в плей-офф НХЛ.
7. Сборная Канады бойкотировала матч с национальной командой Панамы.
8. «Рейнджерс» намерены пожаловаться в НХЛ на игру «Тампы» против Игоря Шестёркина.
9. Кучеров обошёл легенду «Питтсбурга» Марио Лемье в списке лучших ассистентов в плей-офф НХЛ.
10. Артемий Панарин превзошёл результаты Вячеслава Фетисова и Андрея Маркова в НХЛ.
- 6 июня 2022
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