Федотов против Fan ID, Бийол ушёл в «Удинезе». Главное к утру

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался против Fan ID, словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол перешёл в итальянский «Удинезе», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что команда способна выиграть РПЛ и Кубок России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «У меня нет слов от того, что фанатов не будет». Владимир Федотов выступил против Fan ID.

2. Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе».

3. Каррера: «Спартак» способен выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.

4. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику Василия Уткина в свой адрес.

5. Стала известна сумма, которую «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова.

6. «Дэйв, ты полон дерьма». Тутберидзе обрушилась с критикой на американского журналиста.

7. Источник: ЦСКА предложил Адольфо Гайча бразильскому «Коринтиансу».

8. Федотов раскрыл главные принципы, на которых будет строиться игра ЦСКА.

9. Франция обыграла Бельгию на женском Евро.

10. Сборные Италии и Исландии сыграли вничью на женском Евро.