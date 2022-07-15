Федотов против Fan ID, Бийол ушёл в «Удинезе». Главное к утру

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался против Fan ID, словенский полузащитник ЦСКА Яка Бийол перешёл в итальянский «Удинезе», бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что команда способна выиграть РПЛ и Кубок России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «У меня нет слов от того, что фанатов не будет». Владимир Федотов выступил против Fan ID.
2. Яка Бийол перешёл из ЦСКА в «Удинезе».
3. Каррера: «Спартак» способен выиграть РПЛ и Кубок России в этом сезоне.
4. Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на критику Василия Уткина в свой адрес.
5. Стала известна сумма, которую «Ахмат» заплатит «Уфе» за Агаларова.
6. «Дэйв, ты полон дерьма». Тутберидзе обрушилась с критикой на американского журналиста.
7. Источник: ЦСКА предложил Адольфо Гайча бразильскому «Коринтиансу».
8. Федотов раскрыл главные принципы, на которых будет строиться игра ЦСКА.
9. Франция обыграла Бельгию на женском Евро.
10. Сборные Италии и Исландии сыграли вничью на женском Евро.
- 15 июля 2022
-
10:03
-
10:00
-
09:44
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:54
-
08:50
-
08:49
-
08:32
-
08:30
-
08:24
-
08:00
-
07:55
-
07:41
-
07:05
-
06:32
-
06:04
-
06:01
-
05:35
-
05:28
-
04:51
-
04:42
-
04:41
-
04:25
-
04:19
-
04:08
-
03:38
-
03:16
-
03:01
-
03:01
-
02:51
-
02:49
-
02:27
-
02:11