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Зинченко в «Арсенале», Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Главное к утру

Зинченко в «Арсенале», Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Главное к утру
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Украинский бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко официально перебрался из «Манчестер Сити» в «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с бразильскими легионерами, а в НХЛ состоялся один из мощнейших обменов этого межсезонья. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Зинченко стал игроком лондонского «Арсенала».
  2. «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.
  3. Мэттью Ткачук обменян во «Флориду». «Калгари» получит Юбердо и Уигара.
  4. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0.
  5. Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ».
  6. «За пацанов нас держите?» Скандал на турнире по смешанным единоборствам ACA 141.
  7. Швеция вышла в полуфинал женского чемпионата Европы, забив на 90+3-й минуте.
  8. Федерация хоккея Канады объявила о случае сексуального насилия на МЧМ-2003.
  9. «Подойдёт, 100%». Артёму Дзюбе предложили перейти в команду из пляжного футбола «Строгино».
  10. Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити».
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