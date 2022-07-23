Зинченко в «Арсенале», Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Главное к утру

Украинский бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко официально перебрался из «Манчестер Сити» в «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с бразильскими легионерами, а в НХЛ состоялся один из мощнейших обменов этого межсезонья. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».