Зинченко в «Арсенале», Малком и Клаудиньо продлили контракты с «Зенитом». Главное к утру
Поделиться
Украинский бывший футболист «Уфы» Александр Зинченко официально перебрался из «Манчестер Сити» в «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» продлил контракты с бразильскими легионерами, а в НХЛ состоялся один из мощнейших обменов этого межсезонья. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Зинченко стал игроком лондонского «Арсенала».
- «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо до 2027 года.
- Мэттью Ткачук обменян во «Флориду». «Калгари» получит Юбердо и Уигара.
- «Зенит» разгромил «Крылья Советов» со счётом 3:0.
- Ла Лига обратилась в суд с целью аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ».
- «За пацанов нас держите?» Скандал на турнире по смешанным единоборствам ACA 141.
- Швеция вышла в полуфинал женского чемпионата Европы, забив на 90+3-й минуте.
- Федерация хоккея Канады объявила о случае сексуального насилия на МЧМ-2003.
- «Подойдёт, 100%». Артёму Дзюбе предложили перейти в команду из пляжного футбола «Строгино».
- Александр Зинченко со слезами на глазах прокомментировал уход из «Манчестер Сити».
Комментарии
- 23 июля 2022
-
09:53
-
09:41
-
09:30
-
09:19
-
09:19
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
08:38
-
08:25
-
08:01
-
08:00
-
07:59
-
07:43
-
05:55
-
05:41
-
05:26
-
05:20
-
04:49
-
04:43
-
04:19
-
04:18
-
04:06
-
03:41
-
03:24
-
03:10
-
03:09
-
02:47
-
02:35
-
02:32
-
02:10
-
01:52
-
01:50
-
01:42
-
01:38
Партнерский контент