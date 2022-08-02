Савину грозит уголовная ответственность, «Уфа» и «Рубин» сыграли вничью. Главное к утру

Президенту «Красавы» Евгению Савину грозит уголовная ответственность, «Рубин» и «Уфа» не выявили победителя в матче Первой лиги, супруга владельца московского «Спартака» Зарема Салихова резко отреагировала на информацию о возможных изменениях в команде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Евгению Савину грозит уголовная ответственность по двум статьям.

2. «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в 3-м туре Первой лиги.

3. Зарема Салихова резко отреагировала на информацию о возможных изменениях в «Спартаке».

4. Источник: ЦСКА выкупил 70% прав на уругвайского центрального защитника Хоакина Сосу.

5. Канчельскис — Зареме: дайте Червиченко, Ловчеву и Мостовому порулить «Спартаком».

6. Дарья Касаткина обыграла Елену Рыбакину на турнире в Сан-Хосе.

7. Леонид Федун посетил раздевалку «Спартака» и обратился к футболистам.

8. Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» до матча 1-го тура АПЛ.

9. WhoScored опубликовал свою версию сборной лучших игроков 3-го тура РПЛ.

10. Ди Марцио: медосмотр Миранчука в «Торино» отложен до окончательного согласия «Аталанты».