127 погибших после матча в Индонезии, Трусова ушла от Тутберидзе. Главное к утру

Матч чемпионата Индонезии по футболу закончился трагедией, унёсшей жизни 127 человек, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, «Локомотив» уступил «Уралу», потерпев четвёртое поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. 127 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии по футболу.
2. Источник: Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе.
3. «Локомотив» проиграл «Уралу» 2:4 в РПЛ, уступая 0:4 к 90+2-й минуте матча.
4. Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» в матче 8-го тура Серии А.
5. Дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА обыграть «Химки» в РПЛ.
6. Денис Черышев оформил дубль в матче «Кальяри» — «Венеция».
7. Ферстаппен не закончил круг в квалификации Гран-при Сингапура из-за нехватки топлива.
8. «Рубин» проиграл «Арсеналу», уступив во второй встрече Первой лиги подряд.
9. «Авангард» на новой арене в Омске одержал волевую победу в матче с «Сибирью».
10. «Увольняйте Лёню из клуба!» Болельщики «Рубина» — на матче с тульским «Арсеналом».
11. Стала известна причина ухода Трусовой от Тутберидзе.
12. «Идёт полная деградация команды, они должны уйти». Юрий Сёмин — о ситуации в «Локомотиве»
13. Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой».
14. Владимир Токов проиграл Джей-Джею Уилсону на Bellator 286.
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