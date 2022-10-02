127 погибших после матча в Индонезии, Трусова ушла от Тутберидзе. Главное к утру

Матч чемпионата Индонезии по футболу закончился трагедией, унёсшей жизни 127 человек, российская фигуристка Александра Трусова сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской, «Локомотив» уступил «Уралу», потерпев четвёртое поражение подряд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. 127 человек погибли на стадионе после матча чемпионата Индонезии по футболу.

2. Источник: Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе.

3. «Локомотив» проиграл «Уралу» 2:4 в РПЛ, уступая 0:4 к 90+2-й минуте матча.

4. Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Торино» в матче 8-го тура Серии А.

5. Дубль Фёдора Чалова помог ЦСКА обыграть «Химки» в РПЛ.

6. Денис Черышев оформил дубль в матче «Кальяри» — «Венеция».

7. Ферстаппен не закончил круг в квалификации Гран-при Сингапура из-за нехватки топлива.

8. «Рубин» проиграл «Арсеналу», уступив во второй встрече Первой лиги подряд.

9. «Авангард» на новой арене в Омске одержал волевую победу в матче с «Сибирью».

10. «Увольняйте Лёню из клуба!» Болельщики «Рубина» — на матче с тульским «Арсеналом».

11. Стала известна причина ухода Трусовой от Тутберидзе.

12. «Идёт полная деградация команды, они должны уйти». Юрий Сёмин — о ситуации в «Локомотиве»

13. Гол Левандовского принёс «Барселоне» победу над «Мальоркой».

14. Владимир Токов проиграл Джей-Джею Уилсону на Bellator 286.



