Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, Миранчук принёс победу «Торино». Главное к утру

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики, российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук забил в матче чемпионата Италии с «Интером», российский нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал свой вывод из состава команд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Ферстаппен стал победителем Гран-при Мексики, Хэмилтон — второй, Перес — третий.

2. «Торино» обыграл «Милан» в матче 12-го тура Серии А, Миранчук забил победный гол.

3. Радулов – о выводе из состава «Ак Барса»: непонятно, когда говорят, что нет неприкасаемых.

4. Промес, Соболев, Малком, Чалов или кто-то ещё? Выбирайте лучшего игрока РПЛ в первом круге.

5. Кузнецов: Овечкин на самом деле не понимает, что делает.

6. Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера.

7. «Спортинг» зимой предпримет попытку приобрести Криштиану Роналду.

8. «Краснодар» устроил световое шоу, Кузяев перехитрил Сафонова. Фото победы «Зенита».

9. Победный буллит Капризова принёс победу «Миннесоте» в матче с «Чикаго».

10. Три очка Панарина позволили «Рейнджерс» одолеть «Аризону».