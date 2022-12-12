Пиняев не перейдёт в «Локомотив», Пеле поддержал Роналду. Главное к утру

Вингер самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев не перейдёт в московский «Локомотив», легендарный бразильский полузащитник Пеле высказал слова поддержки в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, российский нападающий Александр Овечкин вновь поразил пустые ворота за «Вашингтон Кэпиталз». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Крылья Советов» отклонили предложение «Локо» по трансферу Пиняева, Глушенкова и Ежова.
2. Пеле поддержал Криштиану Роналду после поражения Португалии в четвертьфинале ЧМ.
3. Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».
4. «МЮ» интересуется Гонсалу Рамушем, который вытеснил Роналду из состава Португалии на ЧМ.
5. «Я до сих пор не научился проигрывать». Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ-2022.
6. Овечкин сократил отставание от Горди Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до четырёх голов.
7. Мостовой: не понимаю критиков Роналду и Месси. Мы не имеем права поднимать на них голос.
8. Игроки сборной Франции были шокированы английской прессой перед матчем ЧМ с Англией.
9. Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркотерен: «Зенит» — лучшая команда России.
10. Стоичков: раньше аргентинцы отдавали мяч Месси и останавливались. Теперь всё иначе.
- 12 декабря 2022
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