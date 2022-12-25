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Месси решил остаться в «ПСЖ», Овечкина признали звездой недели в НХЛ. Главное к утру

Месси решил остаться в «ПСЖ», Овечкина признали звездой недели в НХЛ. Главное к утру
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не покинет стан команды и подпишет с ней новое соглашение, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд, 15-летняя Софья Акатьева впервые одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Источник: Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1». Зарплата игрока вырастет.
  2. Овечкина вторую неделю подряд признали первой звездой в НХЛ.
  3. Акатьева выиграла ЧР по фигурному катанию, Валиева — вторая, Туктамышева — третья.
  4. Дубль Яшкина помог СКА одержать волевую победу над «Спартаком».
  5. 21-летний белорус Тулатин выиграл суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.
  6. Динара Алимбекова уверенно выиграла суперспринт на этапе Кубка Содружества в Рязани.
  7. Арбитр, отвечавший за VAR в финале ЧМ-2022, рассказал о самом сложном эпизоде в матче.
  8. Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не вставали с мест во время гимна России.
  9. Сперцян — самый подорожавший игрок РПЛ в 2022 году. В топ-10 трое футболистов «Ростова».
  10. «Франция, перестань ныть!» Болельщики Аргентины создали ответную петицию.
  11. Йожеф Сабо: Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран, они продали два ЧМ.
  12. Goal: «Зенит» близок к закрытию сделки по обмену Алберто на двух игроков «Коринтианса».
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