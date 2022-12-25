Месси решил остаться в «ПСЖ», Овечкина признали звездой недели в НХЛ. Главное к утру

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не покинет стан команды и подпишет с ней новое соглашение, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ второй раз подряд, 15-летняя Софья Акатьева впервые одержала победу на чемпионате России по фигурному катанию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».