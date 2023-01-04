Александр Овечкин продолжил забивать, Новак Джокович поддержал россиян. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз», сербский теннисист Новак Джокович поддержал спортсменов из России, российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Аделаиде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Александра Овечкина не помог «Вашингтону» одолеть «Баффало».

2. Джокович: надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду.

3. Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым.

4. Овечкин догнал Селянне в списке лучших бомбардиров НХЛ.

5. Роналду оговорился на презентации в «Аль-Насре». Он сказал, что приехал играть в ЮАР.

6. Пеле похоронили на кладбище, которое он сам выбрал 19 лет назад.

7. «Арсенал» не смог обыграть «Ньюкасл».

8. Соболенко на двух тай-брейках обыграла Самсонову и пробилась в 1/4 финала в Аделаиде.

9. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Борнмут».

10. Григорий Иванов: я за то, чтобы назвать в честь Пеле стадион в Екатеринбурге.