Дебют Роналду за «Аль-Наср» откладывается, Месси стал лучшим игроком года. Главное к утру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет сразу же дебютировать за клуб, форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси был признан игроком года, стали известны финалисты молодёжного чемпионата мира по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Daily Mail: Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайших матчах из-за дисквалификации.
2. Лионель Месси признан лучшим игроком мира в 2022 году по версии IFFHS.
3. Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023.
4. Эстонский футбольный союз извинился за совместную фотографию с Валерием Карпиным.
5. Канада крупно обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023.
6. Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Тампа-Бэй» на своём льду.
7. На самой популярной фотографии в мире Месси поднимает фейковый Кубок чемпионов мира.
8. «Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру».
9. Андрей Канчельскис: «Локомотив» — главная сенсация первой части РПЛ. Полный беспредел!
10. «Барселона» с трудом обыграла клуб третьего дивизиона Испании, забив победный гол в овертайме.
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