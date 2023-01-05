Дебют Роналду за «Аль-Наср» откладывается, Месси стал лучшим игроком года. Главное к утру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет сразу же дебютировать за клуб, форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси был признан игроком года, стали известны финалисты молодёжного чемпионата мира по хоккею. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Daily Mail: Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайших матчах из-за дисквалификации.

2. Лионель Месси признан лучшим игроком мира в 2022 году по версии IFFHS.

3. Сборная Чехии обыграла Швецию и вышла в финал МЧМ-2023.

4. Эстонский футбольный союз извинился за совместную фотографию с Валерием Карпиным.

5. Канада крупно обыграла США и вышла в финал МЧМ-2023.

6. Дубль Капризова помог «Миннесоте» одолеть «Тампа-Бэй» на своём льду.

7. На самой популярной фотографии в мире Месси поднимает фейковый Кубок чемпионов мира.

8. «Наполи» с Кварацхелией в гостях уступил «Интеру».

9. Андрей Канчельскис: «Локомотив» — главная сенсация первой части РПЛ. Полный беспредел!

10. «Барселона» с трудом обыграла клуб третьего дивизиона Испании, забив победный гол в овертайме.