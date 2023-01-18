Захарян не перейдёт в «Челси» зимой, гол вратаря «Динамо» в КХЛ. Главное к утру

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно, голкипер «Динамо» Илья Коновалов забил в ворота «Торпедо», ЦСКА дома переиграл СКА в Континентальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. PA Media: Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой.
2. Вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу в матче с «Торпедо».
3. ЦСКА дома одержал победу над СКА в матче лидеров КХЛ.
4. Два очка Александра Овечкина не принесли «Вашингтону» победу в матче с «Миннесотой».
5. Источник: соглашение «Бенфики» и «Шахтёра» мешает переходу Тавареша в «Спартак».
6. Пирс Морган: ожидаю, что тен Хаг будет на коленях извиняться передо мной и Роналду.
7. Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open.
8. «Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
9. «Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» в гостях, забросив семь шайб.
10. Карраско согласился на переход в «Барселону».
- 18 января 2023
-
08:30
-
07:54
-
07:51
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16
-
04:59
-
04:50
-
04:16
-
03:58
-
03:57
-
03:50
-
03:37
-
03:33
-
03:22
-
03:14
-
03:02
-
02:08
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:35
-
00:59
-
00:53
-
00:52
-
00:41
-
00:37
-
00:17
-
00:13
- 17 января 2023
-
23:55
-
23:49