Захарян не перейдёт в «Челси» зимой, гол вратаря «Динамо» в КХЛ. Главное к утру

Российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян не перейдёт в лондонский «Челси» в зимнее трансферное окно, голкипер «Динамо» Илья Коновалов забил в ворота «Торпедо», ЦСКА дома переиграл СКА в Континентальной хоккейной лиге. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. PA Media: Арсен Захарян не перейдёт в «Челси» этой зимой.

2. Вратарь «Динамо» Коновалов забросил шайбу в матче с «Торпедо».

3. ЦСКА дома одержал победу над СКА в матче лидеров КХЛ.

4. Два очка Александра Овечкина не принесли «Вашингтону» победу в матче с «Миннесотой».

5. Источник: соглашение «Бенфики» и «Шахтёра» мешает переходу Тавареша в «Спартак».

6. Пирс Морган: ожидаю, что тен Хаг будет на коленях извиняться передо мной и Роналду.

7. Саккари обыграла россиянку Шнайдер в трёх сетах в матче 2-го круга Australian Open.

8. «Кремонезе» обыграл «Наполи» в серии пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.

9. «Автомобилист» одержал волевую победу над «Спартаком» в гостях, забросив семь шайб.

10. Карраско согласился на переход в «Барселону».