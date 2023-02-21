Миранчук спас «Торино» от поражения, новичок «Торпедо» из МЛС. Главное к утру

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отдал голевой пас в очередном матче чемпионата Италии, «Торпедо» объявило о приобретении форварда Йорди Рейны, бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Ливерпуль». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Голевой пас Миранчука спас «Торино» от поражения в матче с последней командой Серии А.
2. Перуанский форвард Йорди Рейна стал игроком «Торпедо».
3. «Ливерпулю» предложили подписать Неймара в летнее трансферное окно.
4. Александр Овечкин раскрыл секрет своего хоккейного долголетия.
5. В FIS заявили, что сожалеют о включении кадров с Большуновым и Непряевой в ролик о ЧМ-2023.
6. Малкин поучаствовал в массовой стычке, после которой удаления получили все игроки на льду.
7. Турецкие СМИ опубликовали детали возможного трансфера Захаряна в «Галатасарай».
8. «Спартак» обыграл «Металлург» и до минимума сократил отставание от зоны плей-офф.
9. Капризов обогнал Овечкина по количеству голов, забитых за последние три сезона НХЛ.
10. В РФС прокомментировали возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России.
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