Медведев вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, «МС» не обыграл «Лейпциг». Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, «Манчестер Сити» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский нападающий Артём Дзюба стал лучшим игроком матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
1. Даниил Медведев уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Дохе.
2. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Лейпцигом» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
3. Дзюба признан лучшим игроком матча «Спартак» — «Локомотив».
4. «Оттава» обменяла Никиту Зайцева в «Чикаго».
5. «Интер» вырвал победу у «Порту» благодаря голу Лукаку на 86-й минуте.
6. «У Магкеева забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба — о поражении «Локо» от «Спартака».
7. Главный тренер «Вашингтона» оценил состояние Овечкина после возвращения из России.
8. Алина Загитова дебютировала в качестве диджея перед матчем «Локомотива» и «Спартака».
9. «Просто хочу подумать об иных вещах». Овечкин высказался о возможном участии в матче НХЛ.
10. «Ростов» сыграл вничью с «Уралом» в первом матче 1/4 финала Кубка России.
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