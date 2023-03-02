Очередная победа Медведева, неожиданное поражение «Ак Барса». Главное к утру

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Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом на турнире в Дубае, «Нефтехимик» сенсационно обыграл «Ак Барс», российский нападающий Владимир Тарасенко принёс победу «Рейнджерс». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев уверенно обыграл Александра Бублика и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае.

2. «Ак Барс» неожиданно проиграл «Нефтехимику» в первом матче серии плей-офф КХЛ.

3. Три очка Владимира Тарасенко принесли «Рейнджерс» победу над «Филадельфией».

4. СКА сенсационно проиграл минскому «Динамо» в первом матче серии плей-офф.

5. «Тампа-Бэй» обменяла Владислава Наместникова в «Сан-Хосе».

6. «Арсенал» разгромил «Эвертон» и оторвался от «Манчестер Сити» в АПЛ на пять очков.

7. Гол Салаха помог «Ливерпулю» одержать уверенную победу над «Вулверхэмптоном».

8 Стали известны все участники следующего этапа Кубка России по футболу.

9. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии.

10. Шайба Галузина на 28-й секунде овертайма принесла «Витязю» победу над «Локомотивом».