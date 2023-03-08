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«Челси» и «Бенфика» — в 1/4 финала ЛЧ, Ничушкин набрал четыре очка за матч. Главное к утру

«Челси» и «Бенфика» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин набрал четыре очка в игре Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс», минское «Динамо» обыграло СКА второй раз в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» обыграл «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

2. Четыре очка Валерия Ничушкина помогли «Колорадо» разгромить «Сан-Хосе».

3. «Бенфика» обыграла «Брюгге» со счётом 5:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

4. Минское «Динамо» сенсационно победило дома СКА и сравняло счёт в серии плей-офф.

5. «Питтсбург» вырвал победу у «Коламбуса», проигрывая 0:4. У Малкина три очка.

6. Педро интересен клубам-участникам ЛЧ. У «Зенита» есть право приоритетного выкупа игрока.

7. «Локомотив» во втором овертайме вырвал победу у «Витязя» и находится в шаге от победы в серии.

8. Три очка Кучерова и два очка Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Филадельфию».

9. Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова решением большинства судей.

10. Дело «Барселоны» о подкупе арбитров дойдёт до суда.