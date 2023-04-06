«Реал» разгромил «Барселону», Панарин забил Василевскому. Главное к утру

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«Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, гол российского хоккеиста Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:3, инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что легендарный полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский клуб до конца сезона. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик.

2. Гол Панарина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу».

3. Романо: Лэмпард стал новым главным тренером «Челси».

4. ЦСКА обыграл «Автодор» и стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ.

5. ЦСКА прошёл в финал Пути РПЛ. Бейл забил в свои на 90+2-й минуте.

6. ESPN: вероятность перехода Месси в «Аль-Хиляль» растёт.

7. 19-летняя Диана Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира Кудерметову в Чарльстоне.

8. «Нант» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции во второй раз подряд.

9. Фанат разбил голову игроку «Аякса» во время матча с «Фейеноордом».

10. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в перенесённом матче 25-го тура АПЛ.