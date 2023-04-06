«Реал» разгромил «Барселону», Панарин забил Василевскому. Главное к утру

«Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, гол российского хоккеиста Артемия Панарина помог «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:3, инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что легендарный полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард возглавит лондонский клуб до конца сезона. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» разгромил «Барселону» и вышел в финал Кубка Испании, Бензема оформил хет-трик.
2. Гол Панарина и передача Тарасенко помогли «Рейнджерс» переиграть «Тампу».
3. Романо: Лэмпард стал новым главным тренером «Челси».
4. ЦСКА обыграл «Автодор» и стал первым полуфиналистом плей-офф Единой лиги ВТБ.
5. ЦСКА прошёл в финал Пути РПЛ. Бейл забил в свои на 90+2-й минуте.
6. ESPN: вероятность перехода Месси в «Аль-Хиляль» растёт.
7. 19-летняя Диана Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира Кудерметову в Чарльстоне.
8. «Нант» обыграл «Лион» и вышел в финал Кубка Франции во второй раз подряд.
9. Фанат разбил голову игроку «Аякса» во время матча с «Фейеноордом».
10. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в перенесённом матче 25-го тура АПЛ.
- 6 апреля 2023
-
09:06
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:37
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
07:47
-
07:32
-
04:59
-
04:45
-
04:22
-
04:03
-
03:49
-
03:40
-
03:21
-
02:59
-
02:56
-
02:56
-
02:42
-
02:20
-
01:58
-
01:42
-
01:18
-
01:02
-
00:58
-
00:56
-
00:33
-
00:33
-
00:33
-
00:23
-
00:21
-
00:21
-
00:05