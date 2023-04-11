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«Барселона» потеряла очки, массовая драка в матче СКА — ЦСКА. Главное к утру

«Барселона» не смогла обыграть «Жирону» в матче чемпионата Испании, хоккеисты СКА и ЦСКА устроили массовую драку после финальной сирены, «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу впервые за семь матчей. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Барселона» сыграла вничью с «Жироной» и увеличила отрыв от «Реала» до 13 очков.

2. Хоккеисты ЦСКА и СКА устроили массовую драку после финальной сирены.

3. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Айлендерс» и прервал шестиматчевую серию поражений.

4. В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков скрыл неустойку от бывшей жены после ухода из клуба.

5. Анастасия Потапова — о допуске до Уимблдона: сделаю подпись, но кому от неё станет проще?

6. ESPN: «Вашингтон» хочет поддержать погоню Овечкина за Гретцки, но нельзя мыслить так узко.

7. Генменеджер «Кармиотиссы»: ни один игрок клуба не хотел видеть Кержакова в команде.

8. «Нам придётся страдать». Тухель поделился ожиданиями от матча «Баварии» с «Сити» в ЛЧ.

9. Чимаев встретится с Костой в соглавном бою турнира UFC 294.

10. Энди Маррей включил Даниила Медведева в топ-3 игроков, за которыми ему интересно наблюдать.