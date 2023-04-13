Малкин пропустит плей-офф НХЛ, победы «Реала» и «Милана» в ЛЧ. Главное к утру

«Реал» уверенно обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит вместе с командой плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Милан» одолел «Наполи» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Реал» в большинстве переиграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
2. «Питтсбург» с Евгением Малкиным пропустит плей-офф НХЛ — 2023.
3. Гол Беннасера позволил «Милану» одолеть «Наполи» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.
4. ЦСКА всухую обыграл СКА в шестом матче серии и стал вторым финалистом Кубка Гагарина.
5. Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.
6. Ротенберг прокомментировал поражение в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.
7. Стало известно, о чём Месси общается с Хави в личных беседах.
8. Хабиб Нурмагомедов опубликовал свой список величайших бойцов в истории ММА.
9. Игрок «Баварии» Мане отпустил пощёчину партнёру после поражения в Манчестере — Bild.
10. Даниил Медведев одержал 30-ю победу на уровне ATP в 2023 году. Он абсолютный лидер тура.
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