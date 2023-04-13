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Малкин пропустит плей-офф НХЛ, победы «Реала» и «Милана» в ЛЧ. Главное к утру

«Реал» уверенно обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин пропустит вместе с командой плей-офф Национальной хоккейной лиги, «Милан» одолел «Наполи» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Реал» в большинстве переиграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

2. «Питтсбург» с Евгением Малкиным пропустит плей-офф НХЛ — 2023.

3. Гол Беннасера позволил «Милану» одолеть «Наполи» в первом матче 1/4 финала ЛЧ.

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5. Определились все участники розыгрыша Кубка Стэнли — 2023.

6. Ротенберг прокомментировал поражение в серии с ЦСКА в финале Западной конференции КХЛ.

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