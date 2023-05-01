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Сенсации в плей-офф НХЛ, Александрова переиграла Циньвэнь. Главное к утру

«Флорида Пантерз» вместе с российским голкипером Сергеем Бобровским переиграла «Бостон Брюинз» и вышла в следующий раунд плей-офф НХЛ, россиянка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, «Сиэтл Кракен» сенсационно выбил «Колорадо Эвеланш» из борьбы за Кубок Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Две передачи Орлова не спасли «Бостон» от поражения в решающем матче серии с «Флоридой».

2. «Сиэтл» обыграл «Колорадо» в решающем матче 1/8 финала Кубка Стэнли.

3. Александрова вышла в четвёртый круг Мадрида. Следующий матч — с первой ракеткой мира.

4. Глава «Локомотива» Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с Дзюбой.

5. 50 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сакраменто» и выйти в 1/4 плей-офф НБА.

6. «Сиэтл» — первый клуб в истории НХЛ, выбивший действующего чемпиона в дебютном плей-офф.

7. Непомнящий уронил фигуры в финальном тай-брейке матча за шахматную корону.

8. «Ювентус» не сумел обыграть «Болонью» в матче Серии А.

9. Алькарас справился с Димитровым. В четвёртом круге его ждёт встреча со Зверевым.

10. «Локомотив» разгромил «Химки» со счётом 5:1, Дзюба оформил дубль.