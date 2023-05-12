Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Каролина» — в полуфинале Кубка Стэнли, секретный контракт Месси и «ПСЖ». Главное к утру

Стал известен первый полуфиналист Кубка Стэнли, аргентинский нападающий Лионель Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт, «Ювентус» и «Севилья» не выявили победителя в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» и вышла в финал Восточной конференции.

2. Лионель Месси и «ПСЖ» заключили секретный контракт.

3. «Ювентус» и «Севилья» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

4. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» завершить серию с «Финиксом».

5. «Рома» минимально обыграла «Байер» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

6. «Даллас» уверенно обыграл «Сиэтл» и вышел вперёд в серии.

7. «Бостон» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», дабл-дабл Эмбиида не помог.

8. Финал ЛЧ-2023 могут перенести в Лиссабон в случае беспорядков из-за выборов в Турции.

9. Тьерри Анри предложил пять идей совершенствования футбола.

10. «Фиорентина» уступила «Базелю» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.