Канада обошла Россию/СССР по победам на ЧМ, рекордные призовые «Сити». Главное к утру
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Сборная Канады по хоккею в 28-й раз стала чемпионом мира, обойдя Россию/СССР по количеству побед на турнире, английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, установив рекорд лиги по сумме призовых, «Зенит» готов выплатить отступные за вингера «Локомотива» Сергея Пиняева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сборная Канады обошла Россию/СССР по общему числу золотых медалей на ЧМ.
- Стала известна сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ. Это рекордные цифры в истории лиги.
- Источник: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева.
- Костюк: российские и белорусские теннисистки не решаются поговорить со мной уже 15 месяцев.
- «Лестер» покинул АПЛ через девять лет после возвращения. «Лидс» также вылетел в Чемпионшип.
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- «Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень». Дзюба ответил Овечкину.
- Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
- «Локомотив» отпраздновал победу в результативной игре с «Динамо».
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- «Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов.
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