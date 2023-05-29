Канада обошла Россию/СССР по победам на ЧМ, рекордные призовые «Сити». Главное к утру

Сборная Канады по хоккею в 28-й раз стала чемпионом мира, обойдя Россию/СССР по количеству побед на турнире, английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, установив рекорд лиги по сумме призовых, «Зенит» готов выплатить отступные за вингера «Локомотива» Сергея Пиняева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».