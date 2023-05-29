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Канада обошла Россию/СССР по победам на ЧМ, рекордные призовые «Сити». Главное к утру

Канада обошла Россию/СССР по победам на ЧМ, рекордные призовые «Сити». Главное к утру
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Сборная Канады по хоккею в 28-й раз стала чемпионом мира, обойдя Россию/СССР по количеству побед на турнире, английский «Манчестер Сити» получит около £ 166 млн за победу в чемпионате Англии, установив рекорд лиги по сумме призовых, «Зенит» готов выплатить отступные за вингера «Локомотива» Сергея Пиняева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Канады обошла Россию/СССР по общему числу золотых медалей на ЧМ.
  2. Стала известна сумма призовых «Сити» за победу в АПЛ. Это рекордные цифры в истории лиги.
  3. Источник: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева.
  4. Костюк: российские и белорусские теннисистки не решаются поговорить со мной уже 15 месяцев.
  5. «Лестер» покинул АПЛ через девять лет после возвращения. «Лидс» также вылетел в Чемпионшип.
  6. Президент «Наполи»: Спаллетти покинет команду в конце сезона.
  7. «Сегодня он увидел, кто сильный, а кто не очень». Дзюба ответил Овечкину.
  8. Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира.
  9. «Локомотив» отпраздновал победу в результативной игре с «Динамо».
  10. Касаткина в двух сетах выиграла матч первого круга «Ролан Гаррос».
  11. «Ювентус» впервые за 12 лет не сыграет в Лиге чемпионов.
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