Месси может перейти в АПЛ, неожиданное поражение Кудерметовой. Главное к утру

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может стать игроком команды Английской Премьер-лиги, российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела неожиданное поражение в матче первого круга «Ролан Гаррос», «Вегас Голден Найтс» вышел в финал Кубка Стэнли. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Лионель Месси может продолжить карьеру в АПЛ.
2. Вероника Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос».
3. «Вегас» разгромил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли.
4. В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею после ЧМ-2023.
5. 28 очков Батлера вывели «Майами» в финал плей-офф НБА.
6. Источник: Камано покинет «Локомотив».
7. Раскрыта часть нововведений, которые ждут КХЛ в сезоне-2023/2024.
8. «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на € 1,2 млрд за два года.
9. Апелляционный комитет РФС выдал лицензии «Волгарю» и «Арсеналу». «Алании» отказали.
10. Россиянка Анна Блинкова отдала сопернице лишь два гейма на старте «Ролан Гаррос» — 2023.
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