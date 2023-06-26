Вендел хочет остаться в Бразилии, Алькарас вернулся на первую строчку. Главное к утру

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не желает возвращаться в Россию, испанский теннисист Карлос Алькарас вновь стал первой ракеткой мира, Калиду Кулибали перешёл из «Челси» в «Аль-Хиляль». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Полузащитник «Зенита» Вендел хочет остаться в Бразилии — источник.
2. Рейтинг ATP, 26 июня: Алькарас обошёл Джоковича и вернулся на первую строчку.
3. «Челси» объявил о переходе Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль».
4. Конор Макгрегор обратился к болельщикам на фоне обвинений в изнасиловании.
5. Англия уверенно обыграла Израиль в матче молодёжного Евро.
6. Марцел Личка записал обращение к болельщикам «Динамо» с базы в Новогорске.
7. «Ювентус» ищет кандидатов на замену Влаховичу.
8. «Арсенал» согласовал с Тимбером условия контракта.
9. Рублёв: сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это хорошее выступление.
10. Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу.
- 26 июня 2023
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