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Вендел хочет остаться в Бразилии, Алькарас вернулся на первую строчку. Главное к утру

Вендел хочет остаться в Бразилии, Алькарас вернулся на первую строчку. Главное к утру
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Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел не желает возвращаться в Россию, испанский теннисист Карлос Алькарас вновь стал первой ракеткой мира, Калиду Кулибали перешёл из «Челси» в «Аль-Хиляль». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Полузащитник «Зенита» Вендел хочет остаться в Бразилии — источник.

2. Рейтинг ATP, 26 июня: Алькарас обошёл Джоковича и вернулся на первую строчку.

3. «Челси» объявил о переходе Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль».

4. Конор Макгрегор обратился к болельщикам на фоне обвинений в изнасиловании.

5. Англия уверенно обыграла Израиль в матче молодёжного Евро.

6. Марцел Личка записал обращение к болельщикам «Динамо» с базы в Новогорске.

7. «Ювентус» ищет кандидатов на замену Влаховичу.

8. «Арсенал» согласовал с Тимбером условия контракта.

9. Рублёв: сейчас результат кажется катастрофой, но на самом деле это хорошее выступление.

10. Семак рассказал, чего не хватает российскому футболу.

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