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Вендела нет в заявке «Зенита», Роналду — самый высокооплачиваемый атлет. Главное к утру

Полузащитник «Зенита» Вендел не попал в заявку команды на сезон в Российской Премьер-Лиге, игрок сборной Португалии и аравийского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, «Фламенго» отказался от возможного трансфера или аренды Вендела, чтобы не мешать сделке по переходу Клаудиньо.

1. Вендела нет в заявке «Зенита» на сезон-2023/2024 РПЛ.

2. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, обойдя Месси и установив новый рекорд.

3. «Фламенго» отказался от Вендела из-за Клаудиньо, но полузащитника очень ценит руководство.

4. Сабрина Ионеску установила рекорд и женской, и мужской НБА в конкурсе трёхочковых.

5. Агент Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у игрока.

6. «Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку.

7. Испанский агент: зарплата Бонгонда в «Кадисе» была € 1 млн, в «Спартаке» — € 2,5 млн.

8. Московское «Динамо» близко к подписанию хавбека сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса.

9. «Аль-Шабаб» предложил Куадрадо контракт на € 8 млн в год, игрок хочет € 15 млн.

10. Председатель правления ФК «Зенит» А. Медведев стал председателем совета директоров СКА.