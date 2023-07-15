Вендела нет в заявке «Зенита», Роналду — самый высокооплачиваемый атлет. Главное к утру

Полузащитник «Зенита» Вендел не попал в заявку команды на сезон в Российской Премьер-Лиге, игрок сборной Португалии и аравийского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, «Фламенго» отказался от возможного трансфера или аренды Вендела, чтобы не мешать сделке по переходу Клаудиньо.
1. Вендела нет в заявке «Зенита» на сезон-2023/2024 РПЛ.
2. Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом, обойдя Месси и установив новый рекорд.
3. «Фламенго» отказался от Вендела из-за Клаудиньо, но полузащитника очень ценит руководство.
4. Сабрина Ионеску установила рекорд и женской, и мужской НБА в конкурсе трёхочковых.
5. Агент Фернандеса назвал фейком информацию о лишнем весе у игрока.
6. «Интер» и «Ювентус» сделали новые предложения по Лукаку.
7. Испанский агент: зарплата Бонгонда в «Кадисе» была € 1 млн, в «Спартаке» — € 2,5 млн.
8. Московское «Динамо» близко к подписанию хавбека сборной Мексики и «Пачуки» Луиса Чавеса.
9. «Аль-Шабаб» предложил Куадрадо контракт на € 8 млн в год, игрок хочет € 15 млн.
10. Председатель правления ФК «Зенит» А. Медведев стал председателем совета директоров СКА.
- 15 июля 2023
-
09:56
-
09:55
-
09:43
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:20
-
09:15
-
09:13
-
09:13
-
09:07
-
09:00
-
08:45
-
08:33
-
08:30
-
08:17
-
08:10
-
07:50
-
07:48
-
07:31
-
07:25
-
07:18
-
07:11
-
07:00
-
06:50
-
06:38
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:53
-
05:40