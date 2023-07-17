Италия — чемпион юниорского Евро, Мексика — обладатель Золотого кубка. Главное к утру

Италия выиграла юношеский чемпионат Европы, обыграв Португалию, Мексика переиграла Панаму в концовке и взяла Золотой кубок КОНКАКАФ, спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт заинтересован в приобретении серба Страхини Эраковича. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Италия обыграла Португалию в финале юниорского Евро-2023.
2. Мексика обыграла Панаму и в 12-й раз стала победителем Золотого кубка КОНКАКАФ.
3. Источник: Абаскаль и Эшуорт сделали выбор между Эраковичем и Санчесом.
4. Марио Фернандес был замечен на улицах Санкт-Петербурга.
5. Серхио Бускетс стал игроком «Интер Майами».
6. «Севастополь» одержал победу в дебютной игре во Второй лиге.
7. Президент «Крузейро» соблазнил жену арбитра. Предполагается, что это месть за судейство.
8. «Фламенго» предложил € 17 млн за Клаудиньо, клубы обсуждают способ оплаты — Гилмар.
9. За время Суперкубка России в Казани полицейские задержали 196 болельщиков.
10. Лионель Месси обратился к болельщикам на презентации в «Интер Майами».
- 17 июля 2023
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