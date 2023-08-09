Дзаньоло может переехать в РПЛ, лучший старт сезона «Спартака» в истории. Главное к утру

Игрок «Галатасарая» Николо Дзаньоло может стать футболистом одного из клубов РПЛ, «Спартак» выиграл все пять матчей старта сезона, россиянка Анастасия Потапова не смогла одолеть Каролину Мухову в Монреале. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Источник: российский клуб предложил «Галатасараю» € 35 млн за Николо Дзаньоло.
2. «Спартак» показал лучший старт сезона в истории.
3. Анастасия Потапова потерпела поражение от Каролины Муховой на старте турнира в Монреале.
4. «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, сенсационно обыграл «Мольде» в матче ЛЧ.
5. Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» над «Пари НН» со счётом 5:4.
6. Украина предлагает мировым лидерам запретить въезд спортсменам из России.
7. Юран: после матча со «Спартаком» не будут говорить, что «Пари НН» ставит «автобус».
8. Даниил Фомин: я один из самых стабильных игроков РПЛ и сборной за последние три года.
9. Вратарь «Пари НН» Ботнарь: пять пропущенных — это много. Это давит, есть переживания.
10. Сборная России отыгралась с 1:4 и 2:5 и победила СКА по буллитам в матче Sochi Hockey Open.
- 9 августа 2023
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